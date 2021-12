La variante Omicron dilaga. Triplicati i casi in Gran Bretagna. L'Olanda torna in lockdown (Di domenica 19 dicembre 2021) Londra in particolare emergenza, ha dichiarato il sindaco Khan. Johnson valuta restrizioni anche prima di Natale. Da domani scatta in Austria la quarentena per i viaggiatori non vaccinati con almeno ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 19 dicembre 2021) Londra in particolare emergenza, ha dichiarato il sindaco Khan. Johnson valuta restrizioni anche prima di Natale. Da domani scatta in Austria la quarentena per i viaggiatori non vaccinati con almeno ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Olanda si avvia verso un nuovo lockdown. La decisione è attesa in serata e potrebbe vedere la chiusura di tutti i… - Adnkronos : Variante Omicron, Pregliasco: “Lockdown potrebbe aiutare”. - fattoquotidiano : Covid, gli anestesisti: “La variante Omicron corre più veloce della politica. Ci prepariamo al peggio, siamo preocc… - Maryljacb : RT @Kwizera06428241: Morti da #COVID19 negli ultimi 10 giorni in #Sudafrica, Paese con gli stessi abitanti dell'Italia, dove e' nata la fam… - theTach : Aspetti incoraggianti e altri preoccupanti: @valigiablu mette in ordine quello che sappiamo sulla variante Omicron -