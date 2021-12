Basket, Serie A: Trieste ferma l’imbattibilità di Milano che crolla nell’ultimo quarto (Di domenica 19 dicembre 2021) Arriva il primo ko stagionale in campionato per l’Olimpia Milano, che a Trieste si spegne nell’ultimo quarto, vede Trieste rimontare, passare avanti e, alla fine, non può ricucire il minimo svantaggio. Per i padroni di casa ottima prova di Banks, che chiude a 19 punti personali. Buon avvio degli ospiti, che con Melli ed Alviti vanno subito sul 5-0. Reagisce Trieste con la tripla di Banks e si lotta punto a punto all’Allianz Dome. Una tripla ancora di Banks ed un libero di Konate valgono il +4 per i padroni di casa, ma l’Olimpia non lascia Trieste scappare via. Così quasi allo scadere due liberi del solito Banks chiudono il primo quarto sul 16-14. Juan Manuel Fernandez da oltre l’arco vale il +5 per i padroni di casa, ma è Daniels a rispondere per ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) Arriva il primo ko stagionale in campionato per l’Olimpia, che asi spegne, vederimontare, passare avanti e, alla fine, non può ricucire il minimo svantaggio. Per i padroni di casa ottima prova di Banks, che chiude a 19 punti personali. Buon avvio degli ospiti, che con Melli ed Alviti vanno subito sul 5-0. Reagiscecon la tripla di Banks e si lotta punto a punto all’Allianz Dome. Una tripla ancora di Banks ed un libero di Konate valgono il +4 per i padroni di casa, ma l’Olimpia non lasciascappare via. Così quasi allo scadere due liberi del solito Banks chiudono il primosul 16-14. Juan Manuel Fernandez da oltre l’arco vale il +5 per i padroni di casa, ma è Daniels a rispondere per ...

