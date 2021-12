Atalanta vs Roma 1-4. Numeri e statistiche (Di domenica 19 dicembre 2021) La Roma ha vinto una gara di Serie A contro una squadra che occupava le prime tre posizioni in classifica a inizio giornata per la prima volta da agosto 2020 (3-1 contro la Juventus). Tammy Abraham ha segnato sei gol in questa Serie A, tanti quanti ne aveva realizzati in tutto lo scorso campionato con il Chelsea. L’Atalanta non perdeva una gara interna di Serie A con un margine di almeno tre gol da maggio 2015 (1-4 contro il Genoa). La Roma non segnava quattro gol contro l’Atalanta in Serie A da maggio 1997 (4-0). Per la prima volta due differenti giocatori inglesi sono andati a segno nello stesso incontro in Serie A. Chris Smalling è andato a segno in due gare di fila per la prima volta in 275 presenze nei cinque grandi campionati europei. Nicolò Zaniolo è andato a segno per la prima volta al 34° tiro effettuato in ... Leggi su footdata (Di domenica 19 dicembre 2021) Laha vinto una gara di Serie A contro una squadra che occupava le prime tre posizioni in classifica a inizio giornata per la prima volta da agosto 2020 (3-1 contro la Juventus). Tammy Abraham ha segnato sei gol in questa Serie A, tanti quanti ne aveva realizzati in tutto lo scorso campionato con il Chelsea. L’non perdeva una gara interna di Serie A con un margine di almeno tre gol da maggio 2015 (1-4 contro il Genoa). Lanon segnava quattro gol contro l’in Serie A da maggio 1997 (4-0). Per la prima volta due differenti giocatori inglesi sono andati a segno nello stesso incontro in Serie A. Chris Smalling è andato a segno in due gare di fila per la prima volta in 275 presenze nei cinque grandi campionati europei. Nicolò Zaniolo è andato a segno per la prima volta al 34° tiro effettuato in ...

capuanogio : Era praticamente impossibile fare peggio dell’#Atalanta vista in campo contro la #Roma. #Gasperini ci è riuscito - pisto_gol : Ata-Rom 1:4 La Roma difesa attenta e contropiede micidiale, travolge l’Atalanta: segna subito Abraham, raddoppia co… - DiMarzio : #SerieA | Le parole di José #Mourinho al termine della partita: 'La miglior #Roma della stagione' - CalcioNews24 : #AtalantaRoma #Irrati e #Nasca rischiano lo stop ?? - NicolaRaiano : L’Atalanta sta mettendo in discussione la sua sconfitta in casa per un errore arbitrale (per me, tra l’altro, il fu… -