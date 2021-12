“Non ho più stimoli”: confessione notturna al Gf Vip, vuole uscire subito dalla casa (Di sabato 18 dicembre 2021) Post-puntata ricco di emozioni: concorrente rivela di voler abbandonare la casa del GF Vip, ecco i dettagli della vicenda. I concorrenti del Gf Vip (screenshot youtube)Dopo una puntata ricca di colpi di scena, anche il post diretta non è stato da meno. Infatti, una concorrente molto amata dal pubblico sembrerebbe aver deciso di abbandonare la casa più spiata d’Italia. Si tratta di Jessica Selassié, che ieri sera si è confidata con Manila e Giucas circa la sua permanenza al reality. “Voglio lasciare”, confessa Jessica, “non sono motivata più a stare qua dentro. Siamo troppe donne, è entrato un uomo solo”, continua. ”Amore ma mica devi essere motivata per chi entra!”, afferma Manila.”Avevo già dei dubbi che me ne volevo andare, non è per gli uomini è proprio un fatto di motivazioni, non sono stimolata”, conclude Jessica. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ... Leggi su specialmag (Di sabato 18 dicembre 2021) Post-puntata ricco di emozioni: concorrente rivela di voler abbandonare ladel GF Vip, ecco i dettagli della vicenda. I concorrenti del Gf Vip (screenshot youtube)Dopo una puntata ricca di colpi di scena, anche il post diretta non è stato da meno. Infatti, una concorrente molto amata dal pubblico sembrerebbe aver deciso di abbandonare lapiù spiata d’Italia. Si tratta di Jessica Selassié, che ieri sera si è confidata con Manila e Giucas circa la sua permanenza al reality. “Voglio lasciare”, confessa Jessica, “non sono motivata più a stare qua dentro. Siamo troppe donne, è entrato un uomo solo”, continua. ”Amore ma mica devi essere motivata per chi entra!”, afferma Manila.”Avevo già dei dubbi che me ne volevo andare, non è per gli uomini è proprio un fatto di motivazioni, non sono stimolata”, conclude Jessica. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ...

Advertising

javierzanetti : Il sorriso, l’eleganza, l’educazione, la classe. Il legame con l’Inter non avrà mai fine. Sempre al fianco dello s… - AlbertoBagnai : Ringrazio a nome della professione economica, i cui esponenti non possono non vedere nelle attuali tragiche circost… - CarloVerdelli : Non è un Papa buono, #Francesco Anzi è un Papa duro con i duri di cuore. Sempre di più, con sempre più forza. Si pu… - nickbluebox : RT @Ale_giannini61: Forse per non turbare la “sacra e magica atmosfera natalizia?” Ma il fatto che nessuno non ne parli più non vuol dire… - LaMerlettaia : vecchi sussidiari) non solo è stato deviato, ma in molti tratti interrato. Ormai, le inondazioni in zona Niguarda e… -

Ultime Notizie dalla rete : Non più "Grande Fratello Vip 6", Soleil Sorge parla di Alex Belli: "L'ho visto spento" La ragazza confessa subito: 'L'ho visto spento rispetto al suo solito, mi sento più libera perché ... che lo conosce molto bene, fa notare: 'L'ho visto molto strano, non ho visto in lui il solito Alex ...

The Witcher Stagione 2: recensione degli ultimi due episodi Non più, da quando ha incontrato il suo destino: Geralt di Rivia, il Witcher disposto a qualsiasi cosa pur di proteggerla. Ma anche Geralt non è solo nella sua missione: i suoi amici e colleghi ...

Graziano Mesina, arrestato uno dei latitanti più pericolosi d’Italia Corriere della Sera La ragazza confessa subito: 'L'ho visto spento rispetto al suo solito, mi sentolibera perché ... che lo conosce molto bene, fa notare: 'L'ho visto molto strano,ho visto in lui il solito Alex ..., da quando ha incontrato il suo destino: Geralt di Rivia, il Witcher disposto a qualsiasi cosa pur di proteggerla. Ma anche Geraltè solo nella sua missione: i suoi amici e colleghi ...