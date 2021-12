Minaccia un uomo armato di piccone: 65enne arrestato dai carabinieri (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri della Stazione di Forino hanno tratto in arresto un 65enne di Contrada, indiziato per i reati di “Violazione di domicilio”, “Danneggiamento” e “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. I fatti si sono verificati nella mattinata di ieri: all’esito di una lite scaturita verosimilmente da futili motivi, il 65enne, armato di piccone, avrebbe rincorso un suo compaesano, riuscito a rifugiarsi nella propria abitazione. In preda a un forte stato d’ira, l’uomo, dopo aver forzato sia il portone d’ingresso condominiale che la porta dell’abitazione del contendente, è entrato nell’appartamento del malcapitato che, impaurito, è scappato dal balcone e ha chiesto aiuto dopo essersi rifugiato in un esercizio commerciale ubicato nelle ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIdella Stazione di Forino hanno tratto in arresto undi Contrada, indiziato per i reati di “Violazione di domicilio”, “Danneggiamento” e “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. I fatti si sono verificati nella mattinata di ieri: all’esito di una lite scaturita verosimilmente da futili motivi, ildi, avrebbe rincorso un suo compaesano, riuscito a rifugiarsi nella propria abitazione. In preda a un forte stato d’ira, l’, dopo aver forzato sia il portone d’ingresso condominiale che la porta dell’abitazione del contendente, è entrato nell’appartamento del malcapitato che, impaurito, è scappato dal balcone e ha chiesto aiuto dopo essersi rifugiato in un esercizio commerciale ubicato nelle ...

