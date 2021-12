Dakar 2022: per la prima volta due donne dell'Arabia Saudita iscritte alla gara (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Dakar 2022 non è ancora iniziata, ma è già destinata a entrare nella storia. Merito di un tabù abbattuto: infatti Mashael Al - Obaidan e Dania Akeel saranno le prime donne dell'Arabia Saudita a ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Lanon è ancora iniziata, ma è già destinata a entrare nella storia. Merito di un tabù abbattuto: infatti Mashael Al - Obaidan e Dania Akeel saranno le primea ...

