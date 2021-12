Bari, 14 ore di intervento per rimuovere neoplasia a cranio bimbo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Bari, 17 dic. (Adnkronos Salute)() - Sono state necessarie 14 ore di intervento e un'equipe multidisciplinare composta da neurochirurghi, chirurghi plastici, anestesisti per rimuovere nel Policlinico di Bari una neoplasia alle ossa del cranio in un bambino di 7 anni. Si tratta di un sarcoma di Ewing della teca cranica infiltrante i tessuti molli, le meningi ed il tessuto cerebrale. La neoplasia è stata esaminata dal reparto di onocoematologia pediatrica del Policlinico di Bari e studiata da uno staff multidisciplinare di neuroncologi, neurochirurghi e chirurghi plastici. La scelta è stata quella di effettuare un unico intervento in tre fasi: demolitiva, resettiva tumorale e ricostruttiva. Quindi nella stessa procedura chirurgica è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021), 17 dic. (Adnkronos Salute)() - Sono state necessarie 14 ore die un'equipe multidisciplinare composta da neurochirurghi, chirurghi plastici, anestesisti pernel Policlinico diunaalle ossa delin un bambino di 7 anni. Si tratta di un sarcoma di Ewing della teca cranica infiltrante i tessuti molli, le meningi ed il tessuto cerebrale. Laè stata esaminata dal reparto di onocoematologia pediatrica del Policlinico die studiata da uno staff multidisciplinare di neuroncologi, neurochirurghi e chirurghi plastici. La scelta è stata quella di effettuare un unicoin tre fasi: demolitiva, resettiva tumorale e ricostruttiva. Quindi nella stessa procedura chirurgica è ...

