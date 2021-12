Sciopero generale: secondo voi è la fine della credibilità dei sindacati? (Di giovedì 16 dicembre 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}

Advertising

CottarelliCPI : Questo tweet non piacerà a molti ma pazienza. Credo che la decisione di proclamare lo sciopero generale, uno strume… - fattoquotidiano : 'CONTRO LA PANDEMIA SALARIALE' Il sociologo Domenico De Masi spiega le ragioni del sì allo sciopero generale… - ilfoglio_it : Lo sciopero generale poteva andare bene nell'Ottocento, ma ai giorni nostri non poter montare sul treno per andare… - rosarioT1970 : RT @claudiovelardi: Non vedo in giro aria da #SCIOPEROgenerale. Qualche disservizio in più (ma dalle mie parti è sciopero generale tutti i… - CatiaManzini : RT @BeppeGiulietti: Almeno nel giorno dello sciopero generale sarà il caso di dare la parola alle lavoratrici e ai lavoratori e tentare di… -