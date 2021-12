(Di giovedì 16 dicembre 2021) Nel marzo del 1961, laE-fece il suo debutto mondiale al Salone di Ginevra. Esattamente in quella data, 60 anni fa, nasceva un mito, una pietra miliare nella storia dell’automobile. Linee uniche, ineguagliabili, rivoluzionaria nella progettazione, la E-, è il capolavoro di Malcom Sayer e di Sir William Lyons, che la resero una delle automobili più belle mai realizzate, – secondo Enzo Ferrari, “L’auto più bella mai costruita”-. Prodotta dal 1961 al 1975, 70.000 auto vendute in 14 anni, la E-è stata considerata un’opera d’arte, esposta al Museo MOMA di New York e, ancora oggi, è la più ambita tra i collezionisti. Nell’immaginario collettivo, laE-è la macchina di: da sempre legata a questo personaggio leggenda, il celebre Re del ...

Advertising

Italpress : Jaguar E-Type torna sul grande schermo come alleata di Diabolik - lulopdotcom : #automotive #excellence #pop #entertainment #jaguar #etype #diabolik L’iconica Jaguar E-type torna sul grande scher… - lorenzo10469500 : RT @lorenzo10469500: Diabolik e la sua Jaguar E-Type, torna il re del terrore. Al cinema il mito - La Gazzetta dello Sport - lorenzo10469500 : Diabolik e la sua Jaguar E-Type, torna il re del terrore. Al cinema il mito - La Gazzetta dello Sport… - infoitcultura : Diabolik e la sua Jaguar E-Type, torna il re del terrore. Al cinema il mito -

Ultime Notizie dalla rete : Jaguar Type

Nel marzo del 1961, laE -fece il suo debutto mondiale al Salone di Ginevra. Esattamente in quella data, 60 anni fa, nasceva un mito, una pietra miliare nella storia dell'automobile. Linee uniche, ...TORINO - Due gioielliin mostra e Diabolik che trama dietro le quinte. Il Museo Nazionale dell'Automobile festeggia così i sessant'anni dellaE -e, insieme, quello di uno dei fumetti più popolari, che della E -fece un suo cavallo di battaglia. Da domani 16 dicembre fino al 6 marzo 2022, il tempio italiano dell'auto, in ...Nel marzo del 1961, la Jaguar E-type fece il suo debutto mondiale al Salone di Ginevra. Esattamente in quella data, 60 anni fa, nasceva un mito, una pietra ...Testimonial della serata il Maestro Enrico Manera al quale si devono meravigliose opere al mito Jaguar e di Diabolik. L’ultima opera da lui eseguita una #pittoscultura attualmente in mostra a Courmaye ...