I dipendenti Apple restano in smart working: rientro a data da destinarsi e bonus da 1.000 euro per tutti (Di giovedì 16 dicembre 2021) rientro rimandato a data da destinarsi. Con una mail il Ceo di Apple Tim Cook ha avvisato i dipendenti che al momento non è previsto in ritorno in ufficio. I rischi legati ai contagi da Coronavirus sono ancora troppi, soprattutto ora che la variante Omicron ha cominciato a diffondersi negli Stati Uniti. A rimanere ancora al lavoro sono invece gli addetti dei punti vendita, anche se nell'ultima settimana tre Apple Store sono stati chiusi a causa di altrettanti focolai. Il numero di nuovi casi nel Paese ha superato quota 150 mila, su una popolazione totale di 329,5 milioni di abitanti. I negozi in cui si è diffuso il virus si trovavano a Miami, Annapolis e Ottawa, rispettivamente in Florida, Maryland e Canada. Tim Cook ha annunciato anche che a tutti i ...

melanews : Arriva il trailer di Severance per Apple TV+ con Patricia Arquette. Storia delle Lumon Industries, i cui dipendenti… - Umberto_Mauro : RT @sonoclaudio: #Apple: 1000 $ di #bonus ai dipendenti, per continuare a lavorare in #SmartWorking Non ditelo a #Brunetta ????? https://t.… - AppleEducate : RT @Vittorino1806: Oggi Apple ha annunciato che i dipendenti non rientreranno tutti negli uffici a Febbraio 2022, come inizialmente previst… - MashableItalia : Apple, bonus da mille dollari ai dipendenti che lavorano da casa - Franciscktrue : RT @sonoclaudio: #Apple: 1000 $ di #bonus ai dipendenti, per continuare a lavorare in #SmartWorking Non ditelo a #Brunetta ????? https://t.… -