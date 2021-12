GF Vip | Delia confessa | “Alex mi ha umiliata”

Leggi su solodonna

(Di giovedì 16 dicembre 2021)Duran smentisce categoricamente le voci che vorrebbero lei edBelli una coppia aperta. La modella è stata intervistata da Novella 2000 e ha detto la sua anche sul comportamento tenuto da Soleil Sorge: “Quella Soleil è una provocatrice. Non ha rispetto per le donne”.Belli è ormai uscito dalla casa del Grande Fratello di sua volontà. E’ tornato a casa per cercare di ricostruire il