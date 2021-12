Salernitana, proposte concrete di acquisto per ora non ce ne sono: così la Serie A si ritroverà con una squadra in meno (Di mercoledì 15 dicembre 2021) C’è una spada di Damocle che da quest’estate pende sulla testa della Salernitana e un po’ di tutta la Serie A. Il momento della ghigliottina è sempre più vicino: secondo le regole concordate con la Figc, il club campano riconducibile a Claudio Lotito ha tempo fino al 31 dicembre per essere ceduto e uscire dal divieto di multiproprietà, pena l’esclusione dal campionato. Il termine per le offerte fissato dagli amministratori è scaduto e proposte concrete non ce ne sono. Significa che se non cambierà nulla entro due settimane (e ad oggi non si vede come ciò possa succedere) il calcio a Salerno finirà. E la Serie A si ritroverà con una squadra in meno a metà stagione. Una prospettiva sportivamente drammatica. Sta succedendo ciò che si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) C’è una spada di Damocle che da quest’estate pende sulla testa dellae un po’ di tutta laA. Il momento della ghigliottina è sempre più vicino: secondo le regole concordate con la Figc, il club campano riconducibile a Claudio Lotito ha tempo fino al 31 dicembre per essere ceduto e uscire dal divieto di multiproprietà, pena l’esclusione dal campionato. Il termine per le offerte fissato dagli amministratori è scaduto enon ce ne. Significa che se non cambierà nulla entro due settimane (e ad oggi non si vede come ciò possa succedere) il calcio a Salerno finirà. E laA sicon unaina metà stagione. Una prospettiva sportivamente drammatica. Sta succedendo ciò che si ...

