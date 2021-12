Todis Salerno ’92, c’è il recupero infrasettimanale a Potenza (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Todis Salerno ’92 sarà di scena domani sera – mercoledì 15 dicembre – alle 20:30 sul campo della Basilia Basket Potenza per il recupero della settima giornata d’andata di campionato, uno dei cinque che le granatine hanno in sospeso dopo gli oltre trenta giorni di stop forzato. Al PalaPergola arbitreranno il match i signori Alessandro Loscalzo di Potenza e Vittorio Botta di Sala Consilina. Salerno ancora imbattuta nelle sei partite disputate finora, che hanno fruttato dodici punti in una classifica ancora poco indicativa per via delle tante partite rinviate a data da destinarsi a novembre che riguardano anche le altre compagini. Occhio alle lucane, che sono in un buon momento e reduci dalla vittoria interna contro l’Edilizia ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La’92 sarà di scena domani sera – mercoledì 15 dicembre – alle 20:30 sul campo della Basilia Basketper ildella settima giornata d’andata di campionato, uno dei cinque che le granatine hanno in sospeso dopo gli oltre trenta giorni di stop forzato. Al PalaPergola arbitreranno il match i signori Alessandro Loscalzo die Vittorio Botta di Sala Consilina.ancora imbattuta nelle sei partite disputate finora, che hanno fruttato dodici punti in una classifica ancora poco indicativa per via delle tante partite rinviate a data da destinarsi a novembre che riguardano anche le altre compagini. Occhio alle lucane, che sono in un buon momento e reduci dalla vittoria interna contro l’Edilizia ...

Ultime Notizie dalla rete : Todis Salerno Todis Salerno '92 soffre e vince: battuta la Partenope Sant'Antimo. Alla seconda partita (la prima casalinga) dopo lo stop causa Covid, la Todis Salerno sorride ancora e resta imbattuta in campionato: sei su sei. Ad andare ko sul parquet di Matierno è la Partenope Sant'Antimo. Le granatine vincono 62 - 54, non senza faticare, sbrogliando ...

