Onana spaventa l’Inter | «La mia prima scelta è un’altra»

(Di martedì 14 dicembre 2021) André, da mesi nel mirino del, parla per lavolta del suo futuro: «Il Barcellona la mia» Andréi tifosi del. L’estremo difensore dell’Ajax, in scadenza di contratto a giugno 2022 e da mesi nel mirino dei nerazzurri, ha parlato in un’intervista a Sport anche del suo futuro: BARCELLONA – «Sarebbe ovviamente la mia. Sono sempre in contatto con loro. E’ la mia casa. Se è il Barca, sarà il Barca». INTER – «Principio di accordo con? Se ne sono dette tante in questi mesi, ma la verità è che ancora non c’è niente di accordato con nessuno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

