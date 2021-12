Cinque truffe ad anziani in 2 mesi | arrestato nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSorrento (Na) – Era diventato il terrore deglidi Sorrento (Napoli), conpersone finite nella sua rete tra maggio e giugno scorsi. Ora la svolta: i carabinieri della locale compagnia hanno infatti eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. In manette è finito un 25enne: è accusato di avere commesso seiaggravate in danno di, convinti attraverso raggiri a consegnargli denaro e oggetti in oro. Il primo episodio contestato risale a maggio, quando il truffatore, dopo avere contattato telefonicamente la vittima di 92 anni fingendo suo nipote, si era fatto consegnare numerosi oggetti in oro, per un valore ...