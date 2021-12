Ultime Notizie Roma del 13-12-2021 ore 14:10 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio i vigili del fuoco hanno ritrovato i resti di 4 dei 6 dispersi cadaveri erano sotto le macerie di una delle palazzine crollate nel paese in provincia di Agrigento in seguito una perdita nella rete del gas che ha distrutto quattro edifici identificate tra le vittime la donna incinta al nono mese marito il suocero circa 100 gli sfollati aperta un’inchiesta per disastro e omicidio colposo sequestrata un’area di 10000 metri quadrati voltiamo pagina e andiamo ancora a parlare della qualità della vita la classifica italiana i centri urbani del nord del NordEst occupano tutte le prime dieci posizioni emerge dal 32 rapporto stilato dal sole24ore sulla base di 90 indicatori suddivisi in due grandi gruppi e che consumi affari lavoro demografia società e salute ambiente e servizi ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio i vigili del fuoco hanno ritrovato i resti di 4 dei 6 dispersi cadaveri erano sotto le macerie di una delle palazzine crollate nel paese in provincia di Agrigento in seguito una perdita nella rete del gas che ha distrutto quattro edifici identificate tra le vittime la donna incinta al nono mese marito il suocero circa 100 gli sfollati aperta un’inchiesta per disastro e omicidio colposo sequestrata un’area di 10000 metri quadrati voltiamo pagina e andiamo ancora a parlare della qualità della vita la classifica italiana i centri urbani del nord del NordEst occupano tutte le prime dieci posizioni emerge dal 32 rapporto stilato dal sole24ore sulla base di 90 indicatori suddivisi in due grandi gruppi e che consumi affari lavoro demografia società e salute ambiente e servizi ...

