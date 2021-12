Parking ok | visitatori e folla | a Salerno prove di normalità FOTO

Leggi su anteprima24

(Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Notevole afflusso dinella fredda, ventosa ma non piovosa domenica 12 dicembre. Comitive prevalentementenienti in bus e treno da Puglia, Basilicata, Calabria e Lazio ed in auto o in treno dal resto della Campania. Si dalla mattinata, hanno visitato il centro cittadino fermandosi poi nei tantissimi pub, bar e ristoranti per il pranzo e la cena. È stato un test anche per il sottopiazza della Libertà. Parcheggio – Il grandealle 18 circa appariva occupato per circa duecento posti, assumendo finalmente il ruolo di ‘valvola di sfogo’ per le esigenze degli automobilisti. Scorrevole sia l’ingresso che l’uscita. La nota stonata riguarda la sosta selvaggia in via Pertini mentre in via Molo Manfredi, l’arteria di ingresso al porto che è diventata anche quella di ...