Esplosione a Ravanusa | si scava tra macerie in cerca dei dispersi

(Di domenica 12 dicembre 2021) Tragedia a, in provincia di Agrigento, c'è stata una violentissima, un intero isolato non esiste più: è crollata un'intera palazzina di quattro piani e a seguire altri tre edifici ...

Tragedia a, in provincia di Agrigento, c'è stata una violentissima, un intero isolato non esiste più: è crollata un'intera palazzina di quattro piani e a seguire altri tre edifici nella ...Continua incessantemente la corsa contro il tempo per trovare ancora vivi ed estrarre le sei persone ancora disperse tra le macerie delle palazzine crollate dopo l', in provincia di Agrigento. Un'intera famiglia è finita sotto le macerie , si cerca una donna incinta al nono mese . Quattro dei sei dispersi dell'...Sono le parole del procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio dopo un vertice in Comune con i soccorritori. “Faremo una mappatura attenta dei luoghi, partiamo da una fuga di metano ma non escludi ...Il sindaco: "Speriamo ancora". L'area della tragedia è ampia 10mila metri quadri. Duecento gli sfollati Ravanusa, 12 dicembre 2021 - A Ravanusa (Agrigento) continua senza sosta il lavoro dei soccorrit ...