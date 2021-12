Max Verstappen | l’ultimo poleman della stagione | “È fantastico!”

(Di sabato 11 dicembre 2021) È raggiante Maxdopo le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi di Formula Uno. L’olandese volante ha conquistato l’ultima pole positionnegli Emirati Arabi e partirà davanti al campione del mondo (e rivale per il titolo) Lewis Hamilton. Un’emozione che, anche per il freddo Max, è difficile da poter contenere. La Red Bull, dopo un dominio sostanzialeMercedes nelle Libere, si è dimostrata super competitiva sul più bello. Le parole di MaxEcco le dichiarazione deldi Abu Dhabi su Red Bull: “Ovviamente è una sensazione fantastica. Abbiamo decisamente migliorato la vettura in qualifica. Perché questo weekend abbiamo avuto degli alti e bassi. Sono incredibilmente contento, è quello che volevamo. Ma non è mai semplice, considerando ...

Advertising

DAZN_ES : Max Verstappen estalla contra la FIA ?? - infoitsport : F1, Max Verstappen: 'La macchina è migliorata tanto, forse le soft in gara non saranno male' - sportli26181512 : Verstappen dopo le qualifiche nel GP Abu Dhabi: 'Pole una sensazione fantastica': Con un giro capolavoro, Max Verst… - Formula1WM : #AbuDhabiGp - Qualifiche - Dichiarazioni Max #Verstappen (#RedBull) - Poleman - Gazzetta_it : #F1 Abu Dhabi, Max Verstappen: “La sfida con Lewis Hamilton passerà alla storia” -

Ultime Notizie dalla rete : Max Verstappen

Ci sono nuovamente loro due là davanti. Lewis Hamilton è stato il protagonista assoluto del terzo turno di prove libere di Yas Marina, concluso al comando in 1'23'274.si è piazzato secondo con la Red Bull - Honda a 214 millesimi, ma per arrivare a segnare questo tempo ha faticato non poco. In difficoltà nella curva 6, troppo sottosterzo, poi l'...Tensione alle stesse ma solo in pista.e Lewis Hamilton si sono sfidati 'nell'antipasto' delle Qualifiche del GP Abu Dhabi F1 , ultimo del Mondiale 2021 : per adesso ha vinto, ma il duello parte alla pari in classifica e ...Max Verstappen ha conquistato la pole position del GP di Abu Dhabi 2021, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina. Il pilota della Red Bull ha stampato un roboante 1:22.Max Verstappen piazza la zampata del fenomeno e conquista la pole position per il Gran Premio di Abu Dhabi 2021, ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. L'olandese della Red Bull si è inv ...