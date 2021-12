Lazio, problema per Luis Alberto: lo spagnolo non si è allenato con la squadra (Di sabato 11 dicembre 2021) Problemi per la Lazio e per Sarri in vista del Sassuolo. Luis Alberto non si è infatti allenato con la squadra Tegola in casa Lazio. Lo spagnolo Luis Alberto non ha preso parte all’allenamento della squadra per la classifica rifinitura ed è dunque in dubbio per la gara di domani contro il Sassuolo all’Olimpico, in programma alle ore 18:00. Sarri potrebbe comunque portarlo in panchina visto che il tutto potrebbe essere ricondotto ad una gestione concordata tra le parti ma la presenza dell’ex Liverpool rimane in forte dubbio. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Problemi per lae per Sarri in vista del Sassuolo.non si è infatticon laTegola in casa. Lonon ha preso parte all’allenamento dellaper la classifica rifinitura ed è dunque in dubbio per la gara di domani contro il Sassuolo all’Olimpico, in programma alle ore 18:00. Sarri potrebbe comunque portarlo in panchina visto che il tutto potrebbe essere ricondotto ad una gestione concordata tra le parti ma la presenza dell’ex Liverpool rimane in forte dubbio. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

