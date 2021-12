Spider-Man: No Way Home, svelata la vera identità dell'eroe: è Lillo! (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un divertente video promozionale di Spider-Man: No Way Home svela la vera identità dell'eroe: il comico Lillo. Spider-Man: No Way Home arriverà il 15 dicembre nelle sale italiane e un divertente video promozionale svela la vera identità dell'eroe: Lillo. Il comico ha infatti condiviso online un video che lo vede affrontare Dr Octopus, il villain che tornerà nel mondo di Peter Parker. Lillo Petrolo, accompagnando il video di Spider-Man: No Way Home, ha scritto online, citando un'ormai celebre battuta compiuta nello show LOL: Chi ride è fuori: "In questo universo sono #Posaman, ma in un altro.... #SoSpiderMan". ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un divertente video promozionale di-Man: No Waysvela la: il comico Lillo.-Man: No Wayarriverà il 15 dicembre nelle sale italiane e un divertente video promozionale svela la: Lillo. Il comico ha infatti condiviso online un video che lo vede affrontare Dr Octopus, il villain che tornerà nel mondo di Peter Parker. Lillo Petrolo, accompagnando il video di-Man: No Way, ha scritto online, citando un'ormai celebre battuta compiuta nello show LOL: Chi ride è fuori: "In questo universo sono #Posaman, ma in un altro.... #SoMan". ...

