It - Capitolo 2: gli occhi di Pennywise e quell'effetto che spiazzò Bill Hader (Di giovedì 9 dicembre 2021) Gli occhi di Pennywise, interpretato da Bill Skarsgård in It - Capitolo 2 si muovevano veramente e quell'effetto spiazzò Bill Hader durante le riprese del film. Bill Hader non sapeva che Bill Skarsgård poteva effettivamente muovere gli occhi in due direzioni diverse, nei panni di Pennywise, prima dell'inizio delle riprese di It - Capitolo 2. La pellicola del 2019, diretta da Andrés Muschietti, è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Stephen King, ed è il sequel del film del 2017 It. Prima dell'inizio delle riprese Hader ha chiesto a Skarsgård che tipo di editing era stato utilizzato al fine di ottenere ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 dicembre 2021) Glidi, interpretato daSkarsgård in It -2 si muovevano veramente edurante le riprese del film.non sapeva cheSkarsgård poteva effettivamente muovere gliin due direzioni diverse, nei panni di, prima dell'inizio delle riprese di It -2. La pellicola del 2019, diretta da Andrés Muschietti, è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Stephen King, ed è il sequel del film del 2017 It. Prima dell'inizio delle ripreseha chiesto a Skarsgård che tipo di editing era stato utilizzato al fine di ottenere ...

It - Capitolo 2: gli occhi di Pennywise e quell'effetto che spiazzò Bill Hader Bill Hader non sapeva che Bill Skarsgård poteva effettivamente muovere gli occhi in due direzioni diverse, nei panni di Pennywise, prima dell'inizio delle riprese di It - Capitolo 2 . La pellicola del 2019, diretta da Andrés Muschietti, è l'adattamento cinematografico ...

IT, altro che effetti speciali: Bill Skarsgard sa davvero muovere gli occhi in quel modo! Durante le riprese di IT: Capitolo Due Bill Skarsgard sorprese Bill Hader rivelando una sua incredibile abilità ...

