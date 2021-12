Aumentano i ricoveri, più difficile la situazione in sei Regioni: rischio Natale in giallo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Oggi poco più di 12.500 nuovi casi ma con appena 300mila tamponi, per la festività di ieri. Tasso di positività al 4% Timori per Calabria, Lazio, Liguria, Marche, Veneto e la provincia di Trento Leggi su tg.la7 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Oggi poco più di 12.500 nuovi casi ma con appena 300mila tamponi, per la festività di ieri. Tasso di positività al 4% Timori per Calabria, Lazio, Liguria, Marche, Veneto e la provincia di Trento

Advertising

Adnkronos : #Covid oggi Italia, il report Gimbe: aumentano contagi, ricoveri e morti. - SkyTG24 : #Covid19, aumentano ancora pazienti non vaccinati in terapia intensiva: +32% in 15 giorni - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 17.030 positivi, 74 vittime. Tasso di positività al 2,9%. Numeri in aumento. Effet… - Marilenapas : RT @Adnkronos: #Covid oggi Italia, il report Gimbe: aumentano contagi, ricoveri e morti. - AristarcoScann1 : RT @ilfoglio_it: I dati del Sudafrica ci dicono che con la variante Omicron il tasso di ospedalizzazioni e di ricoveri in terapia intensiva… -

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano ricoveri Aumentano i ricoveri, più difficile la situazione in sei Regioni: rischio Natale in giallo Oggi poco più di 12.500 nuovi casi ma con appena 300mila tamponi, per la festività di ieri. Tasso di positività al 4% Timori per Calabria, Lazio, Liguria, Marche, Veneto e la provincia di Trento

Bollettino Covid 9 dicembre: 12.527 nuovi positivi e 79 decessi. Un anno fa 499 morti: IL CONFRONTO Covid, ricoveri e terapie intensive in aumento I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono in totale 6.333, 234 in più rispetto a ieri. Aumentano anche i posti occupati nelle terapie intensive:...

COVID-19 / Quattro decessi, aumentano ricoveri e terapie intensive ANCONA, 9 dicembre 2021 – Crescono anche oggi i ricoveri totali nelle Marche e passano da 142 a 143. Nella nostra regione quattro decessi confermati. Tra loro anche la giovanissima Martina Campanile ...

Covid, in aumento casi e ricoveri: rischio regioni in giallo per Natale Casi di Covid in aumento, ospedali più sotto pressione e la prospettiva di una situazione più complessa con l'arrivo delle feste di Natale. É questo lo ...

Oggi poco più di 12.500 nuovi casi ma con appena 300mila tamponi, per la festività di ieri. Tasso di positività al 4% Timori per Calabria, Lazio, Liguria, Marche, Veneto e la provincia di TrentoCovid,e terapie intensive in aumento I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono in totale 6.333, 234 in più rispetto a ieri.anche i posti occupati nelle terapie intensive:...ANCONA, 9 dicembre 2021 – Crescono anche oggi i ricoveri totali nelle Marche e passano da 142 a 143. Nella nostra regione quattro decessi confermati. Tra loro anche la giovanissima Martina Campanile ...Casi di Covid in aumento, ospedali più sotto pressione e la prospettiva di una situazione più complessa con l'arrivo delle feste di Natale. É questo lo ...