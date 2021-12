Vince Russo | “La gimmick di Austin Theory è un pasticcio”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Una delle figure più controverse nella storia del wrestling professionistico è. Ogni suo commento tende a essere polarizzante per i fan, i quali vivono con lui una relazione di odi et amo.ha recentemente commentato la nuovadinel suo Writing With. “Io avrei fatto le cose diversamente” “Se fossea gestire la situazione, JR mi direbbe: ‘, questo ragazzo,è pronto’ e io risponderei ‘Va bene fratello, nessun problema, quando posso avermelo a quattr’occhi?’. Sarei faccia a faccia con. Fratello, gli scaverei dentro la testa per capire cosa lo fa smuovere. ...