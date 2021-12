CartaBianca, Bianca Berlinguer: “Continueremo a dare spazio a no vax e no green pass, il pluralismo dell’informazione bene primario”. Continua il dibattito dopo il post di Mentana (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Il pluralismo dell’informazione è un bene primario. C’è stata qualche polemica nei giorni scorsi a proposito dell’opportunità o meno di dare spazio nel dibattito televisivo alle posizioni contrarie al vaccino e al green pass“, ha dichiarato Bianca Berlinguer a “CartaBianca“. Una premessa prima del talk dedicato proprio alla pandemia, una posizione pubblica su un argomento discusso da giorni: “Questa trasmissione da sempre è stata chiara ed esplicita nel sostenere le opzioni e le politiche fondate sulle evidenze scientifiche e dunque favorevoli ai vaccini. Ma esiste in Italia una parte della società, certamente minoritaria, che per le ragioni più diverse rifiuta di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Ilè un. C’è stata qualche polemica nei giorni scorsi a proposito dell’opportunità o meno dineltelevisivo alle posizioni contrarie al vaccino e al“, ha dichiaratoa ““. Una premessa prima del talk dedicato proprio alla pandemia, una posizione pubblica su un argomento discusso da giorni: “Questa trasmissione da sempre è stata chiara ed esplicita nel sostenere le opzioni e le politiche fondate sulle evidenze scientifiche e dunque favorevoli ai vaccini. Ma esiste in Italia una parte della società, certamente minoritaria, che per le ragioni più diverse rifiuta di ...

