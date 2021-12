Obbligo vaccinale Ue, Speranza: “Legittima discussione in corso” (Di martedì 7 dicembre 2021) “Sull’Obbligo vaccinale c’è una Legittima discussione in corso. E’ Legittima la posizione dell’Oms, della Germania e dell’Austria che stanno aprendo una discussione, io insisto sul punto che il vaccino è il vero strumento essenziale. Tutte le strade che aiutano la copertura vaccinale sicuramente aiutano a tenere sotto controllo la curva” dell’epidemia di Covid-19. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, incontrando i giornalisti a margine del Consiglio Salute oggi a Bruxelles. Le misure che obbligheranno chi ancora non l’ha fatto a vaccinarsi contro il covid in alcuni Paesi Ue “da quello che capisco entreranno in vigore nella prima parte del 2022. In Italia un Obbligo già esiste, piuttosto robusto: ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021) “Sull’c’è unain. E’la posizione dell’Oms, della Germania e dell’Austria che stanno aprendo una, io insisto sul punto che il vaccino è il vero strumento essenziale. Tutte le strade che aiutano la coperturasicuramente aiutano a tenere sotto controllo la curva” dell’epidemia di Covid-19. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto, incontrando i giornalisti a margine del Consiglio Salute oggi a Bruxelles. Le misure che obbligheranno chi ancora non l’ha fatto a vaccinarsi contro il covid in alcuni Paesi Ue “da quello che capisco entreranno in vigore nella prima parte del 2022. In Italia ungià esiste, piuttosto robusto: ...

