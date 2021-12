Milano. Porta Romana: Pierantonio Secondi ucciso in casa, usata anche una motosega. Sospetti su un romeno (Di martedì 7 dicembre 2021) Orribile delitto a Porta Romana. L’assassino ha sfondato la Porta con una motosega, poi una volta dentro ha ucciso un ottantenne infierendo sul corpo con due coltelli e la lama dell’attrezzo da lavoro. È caccia all’uomo che ha ucciso Pierantonio Secondi, 82 anni, pensionato, nel suo appartamento in zona Porta Romana. I Sospetti dei Carabinieri si concentrano su un uomo di 35 anni di origine romena che nei mesi scorsi era stato denunciato dall’anziano per stalking. I due avrebbero avuto una frequentazione che si era poi conclusa con diversi episodi di minacce e atti persecutori nei confronti della vittima. Nelle ultime ore, nei confronti dell’aggressore, era stato emesso un ordine di allontanamento. ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 7 dicembre 2021) Orribile delitto a. L’assassino ha sfondato lacon una, poi una volta dentro haun ottantenne infierendo sul corpo con due coltelli e la lama dell’attrezzo da lavoro. È caccia all’uomo che ha, 82 anni, pensionato, nel suo appartamento in zona. Idei Carabinieri si concentrano su un uomo di 35 anni di origine romena che nei mesi scorsi era stato denunciato dall’anziano per stalking. I due avrebbero avuto una frequentazione che si era poi conclusa con diversi episodi di minacce e atti persecutori nei confronti della vittima. Nelle ultime ore, nei confronti dell’aggressore, era stato emesso un ordine di allontanamento. ...

Advertising

SkyTG24 : Omicidio a #Milano in via Giulio Romano, 82enne ucciso in casa con coltello e motosega - TgrRai : Anziano 82enne ucciso in casa a Milano. Gli assassini sono entrati tagliando la porta con una motosega usata anche… - FoodHeaven17 : Manuel Alonso giovedì 21 ottobre porta a Identità Golose Milano la grande cucina Valenciana - GiovannaCampi6 : RT @agbiuso: In circostanze analoghe, nell'autunno del 1628, a Renzo Tramaglino andò meglio: gridò contro gli sbirri che lo conducevano in… - seneca4949 : Milano. Uomo di 80 anni aggredito in casa. Porta forzata con motosega. Ucciso con motosega forse. Dicono. Come siamo ridotti. -