'Messi non è stato sincero': ancora polemiche per il Pallone d'Oro (Di martedì 7 dicembre 2021) un onore per me aver lottato con Lewandowski. Credo che meriti il Pallone d'Oro ". Lionel Messi aveva reso omaggio al bomber polacco del Bayern Monaco dopo aver conquistato il trofeo per la settima ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021) un onore per me aver lottato con Lewandowski. Credo che meriti ild'Oro ". Lionelaveva reso omaggio al bomber polacco del Bayern Monaco dopo aver conquiil trofeo per la settima ...

Advertising

AlfredoPedulla : Pallone d’Oro a #Messi: gli assegnassero i prossimi due, tanto quello che fai durante la stagione non conta un tubo… - _Morik92_ : Non c'era nemmeno bisogno di far spoiler! Il verdetto era risaputo da mesi. Ingiusto assegnarlo a #Messi, lo avrebbe meritato #Lewandowski. - officialmaz : Lo avrebbe meritato #Lewandowski. Non #Messi. Nessun dubbio. #BallonDor #PallonedOro - Azzurra54227165 : RT @gr_grim: La facilità con cui quelli che erano 'contro l'odio' si sono messi ad odiare - senza alcuna remora o freno inibitore - non app… - dayIightshe : @lingersmoke ancora non li hanno messi credo, solitamente li mettono sempre -