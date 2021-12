Green Pass, al via i controlli: piovono sanzioni su oltre quattromila verifiche (Di lunedì 6 dicembre 2021) Green Pass. Arrivano i dati parziali dalle attività di controllo della Polizia Locale di Roma Capitale. Oggi, lunedì 6 dicembre, scattano le restrizioni del Super Green Pass, per cui sono soltanto due i modi per poter usufruire liberamente dei servizi: essere vaccinati o essere guariti dal Covid. Tuttavia, per i mezzi pubblici è consentito salire a bordo anche solamente con il certificato verde di base, e quindi con tampone alla mano. Leggi anche: Roma, feste e illegalità: sequestrate 357.000 luminarie destinate al commercio natalizio Green Pass: controlli a Roma A partire da questa mattina, fino al tardo pomeriggio, le pattuglie della Polizia Locale hanno eseguito oltre 4mila controlli sul territorio capitolino. Dato parziale in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 dicembre 2021). Arrivano i dati parziali dalle attività di controllo della Polizia Locale di Roma Capitale. Oggi, lunedì 6 dicembre, scattano le restrizioni del Super, per cui sono soltanto due i modi per poter usufruire liberamente dei servizi: essere vaccinati o essere guariti dal Covid. Tuttavia, per i mezzi pubblici è consentito salire a bordo anche solamente con il certificato verde di base, e quindi con tampone alla mano. Leggi anche: Roma, feste e illegalità: sequestrate 357.000 luminarie destinate al commercio natalizioa Roma A partire da questa mattina, fino al tardo pomeriggio, le pattuglie della Polizia Locale hanno eseguito4milasul territorio capitolino. Dato parziale in ...

