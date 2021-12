Altro doloroso lutto colpisce la Regina Elisabetta: è morta la sua dama di compagnia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ancora un Altro lutto per la Regina Elisabetta, ancora un Altro dolore, un’altra persona a lei tanto cara cui deve dire addio. La Regina d’Inghilterra ha perso la sua dama di compagnia, la morte di Ann Fortune FitzRoy avviene a 101 anni. I commenti di tutti possiamo immaginarli ma Ann Fortune era al servizio di Sua Maestà dal 1967. Questo è senza dubbio l’anno più difficile per lei, che inizia anche ad avere una salute non più di ferro. Lo scorso aprile la morte del marito, il Principe Filippo, morto a 99 anni, poi l’addio anche al caro amico e fidato collaboratore della royal family Sir Michael Oswald. Oggi la Regina piange ancora una volta, era molto legata alla sua dama di compagnia che le è rimasta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ancora unper la, ancora undolore, un’altra persona a lei tanto cara cui deve dire addio. Lad’Inghilterra ha perso la suadi, la morte di Ann Fortune FitzRoy avviene a 101 anni. I commenti di tutti possiamo immaginarli ma Ann Fortune era al servizio di Sua Maestà dal 1967. Questo è senza dubbio l’anno più difficile per lei, che inizia anche ad avere una salute non più di ferro. Lo scorso aprile la morte del marito, il Principe Filippo, morto a 99 anni, poi l’addio anche al caro amico e fidato collaboratore della royal family Sir Michael Oswald. Oggi lapiange ancora una volta, era molto legata alla suadiche le è rimasta ...

