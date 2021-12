Per Pierpaolo Pretelli è sempre meno Domenica IN: fan in protesta sui social (Di domenica 5 dicembre 2021) Non sta andando come i fan di Pierpaolo Pretelli si aspettavano la sua esperienza a Domenica IN. Annunciato in pompa magna da Mara Venier a La vita in diretta, come un nuovo volto del suo programma, l’ex concorrente di Tale e quale show sta avendo sempre meno spazio a Domenica IN. Dopo aver “fatto fuori” il gioco telefonico con il pubblico a casa, Mara aveva annunciato Il musichiere, nuovo gioco con il Pretelli protagonista, oltre alle sue esibizioni. E Domenica scorsa il pubblico aveva anche apprezzato, almeno i fan di Pierpaolo che ogni Domenica portano in alto il programma sui social ( è una delle ultime tendenze avere un personaggio che va forte sui social in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 5 dicembre 2021) Non sta andando come i fan disi aspettavano la sua esperienza aIN. Annunciato in pompa magna da Mara Venier a La vita in diretta, come un nuovo volto del suo programma, l’ex concorrente di Tale e quale show sta avendospazio aIN. Dopo aver “fatto fuori” il gioco telefonico con il pubblico a casa, Mara aveva annunciato Il musichiere, nuovo gioco con ilprotagonista, oltre alle sue esibizioni. Escorsa il pubblico aveva anche apprezzato, ali fan diche ogniportano in alto il programma sui( è una delle ultime tendenze avere un personaggio che va forte suiin ...

GiuliaSalemi93 : ORA SU RAI 1 ???????????? tutti connessi con #domenicain la zia Mara ed il nostro Pedro con #ilmusichiere . Comunque prep… - GrandeFratello : Intervista doppia per Pierpaolo e Giulia! ?? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! #GFVIP Seguite OR… - MediasetPlay : I vostri tweet per Pierpaolo in onda a GFVIP Party! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! #GFVIP S… - alessiaaaaa1980 : RT @Linda3712189723: Raga restatr sintonizati per Pierpaolo Pretelli, daiii #prelemi - MirellaBruscia : RT @lussisole: Aspettando Pierpaolo Pretelli per ????????????????#pierpaolopretelli -