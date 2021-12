"Non credo sia un fascista, ma...". Massimo Giletti, cannonate a Enrico Mentana: un clamoroso caso a La7 (Di domenica 5 dicembre 2021) Storie tese a La7. Al centro ecco Massimo Giletti, uno che come è noto non sta zitto. Per fortuna. Uno che nel recente passato si è scontrato in modo durissimo anche con Lilli Gruber, lady Otto e Mezzo, una che più lontana dal conduttore di Non è l'Arena proprio non può esistere. Ma ora lo scontro a distanza è tra Giletti ed Enrico Mentana. No, non si tratta di una questione di palinsesto: Mentana farà un programma sulla corsa al Quirinale insieme a Michele Santoro a partire da gennaio e, pare, potrebbe finire al mercoledì sera proprio al posto di Non è l'arena, che potrebbe essere ricollocato. Lo scontro è sulla libertà d'espressione. Mentana infatti ha fatto sapere che nei suoi programmi per i no-vax non ci sarà spazio: insomma, agli anti-siero non darà ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Storie tese a La7. Al centro ecco, uno che come è noto non sta zitto. Per fortuna. Uno che nel recente passato si è scontrato in modo durissimo anche con Lilli Gruber, lady Otto e Mezzo, una che più lontana dal conduttore di Non è l'Arena proprio non può esistere. Ma ora lo scontro a distanza è traed. No, non si tratta di una questione di palinsesto:farà un programma sulla corsa al Quirinale insieme a Michele Santoro a partire da gennaio e, pare, potrebbe finire al mercoledì sera proprio al posto di Non è l'arena, che potrebbe essere ricollocato. Lo scontro è sulla libertà d'espressione.infatti ha fatto sapere che nei suoi programmi per i no-vax non ci sarà spazio: insomma, agli anti-siero non darà ...

Coloro che la seguivano e la sostenevano ora la considerino un traditore della causa? 'Un traditore? No,che mi considerino tale.ho fatto niente di male.mi sono alleato con ...... vince con le grandi con solo una rete di scarto abbandonando il suoaggressivo quando c'è da ... Eha nulla in meno delle prime tre della classe, anzi. Da ottobre sarebbe prima in classifica ...Non fidarsi del Potenza. È questo il messaggio lanciato da Caneo in conferenza stampa. L’allenatore non crede minimamente ad un avversario in difficoltà nonostante l’avvento di Trocini sulla panchina: ...«No, per favore, non dite a mia madre che faccio il giornalista, lei è convinta che suoni il pianoforte in un bordello». La frase, attribuita a quanto pare a torto al grande Mark Twain, la dice lunga ...