Giada muore a 14 anni per un malore improvviso: “Per una simile disgrazia non ci sono parole” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Non ce l’ha fatta Giada Furlanut: la giovane 14enne è morta a seguito di un improvviso malore a scuola. Fatta rientrare a casa durante le lezioni, disperata la corsa all’ospedale. La ragazzina amava la pallavolo, e grande cordoglio è stato espresso dalla comunità sportiva e non. Non ce l’ha fatta la giovanissima Giada Furlanut, morta a soli 14 anni nell’ospedale di Cattinara, dove era stata ricoverata giorni fa. Cordoglio e lutto nella comunità del suo paese d’origine, Fiumicello Villa Vicentina, così come anche in tutto il Friuli. Il dolore della sua scomparsa ha sconvolto i genitori, papà Giuseppe e Mamma Graziella, ora rimasti soli. Il malore a scuola, poi la corsa in ospedale La tragedia ha avuto inizio lunedì scorso. La giovane Giada, della quale ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 6 dicembre 2021) Non ce l’ha fattaFurlanut: la giovane 14enne è morta a seguito di una scuola. Fatta rientrare a casa durante le lezioni, disperata la corsa all’ospedale. La ragazzina amava la pallavolo, e grande cordoglio è stato espresso dalla comunità sportiva e non. Non ce l’ha fatta la giovanissimaFurlanut, morta a soli 14nell’ospedale di Cattinara, dove era stata ricoverata giorni fa. Cordoglio e lutto nella comunità del suo paese d’origine, Fiumicello Villa Vicentina, così come anche in tutto il Friuli. Il dolore della sua scomparsa ha sconvolto i genitori, papà Giuseppe e Mamma Graziella, ora rimasti soli. Ila scuola, poi la corsa in ospedale La tragedia ha avuto inizio lunedì scorso. La giovane, della quale ...

