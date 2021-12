F1, Max Verstappen vince il Mondiale oggi se…Le possibili combinazioni a Jeddah (Di domenica 5 dicembre 2021) Quest’oggi Max Verstappen si gioca il primo match point della carriera per laurearsi Campione del Mondo di Formula Uno, tuttavia al momento non sembrano esserci i presupposti per festeggiare già a Jeddah con una gara di anticipo rispetto al termine della stagione 2021. L’olandese della Red Bull si presenta al GP odierno con un vantaggio di 8 punti in classifica generale su Lewis Hamilton, quindi dovrebbe guadagnare almeno altri 18 punti (ad Abu Dhabi verranno assegnati un massimo di 26 punti) per garantirsi la certezza aritmetica del titolo iridato in Arabia Saudita. A Verstappen basterebbe accumulare 26 punti di margine sul rivale britannico della Mercedes, perché in caso di arrivo a pari punti a fine campionato avrebbe comunque la meglio grazie ad un maggior numero di vittorie ottenute nell’arco della stagione (al ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Quest’Maxsi gioca il primo match point della carriera per laurearsi Campione del Mondo di Formula Uno, tuttavia al momento non sembrano esserci i presupposti per festeggiare già acon una gara di anticipo rispetto al termine della stagione 2021. L’olandese della Red Bull si presenta al GP odierno con un vantaggio di 8 punti in classifica generale su Lewis Hamilton, quindi dovrebbe guadagnare almeno altri 18 punti (ad Abu Dhabi verranno assegnati un massimo di 26 punti) per garantirsi la certezza aritmetica del titolo iridato in Arabia Saudita. Abasterebbe accumulare 26 punti di margine sul rivale britannico della Mercedes, perché in caso di arrivo a pari punti a fine campionato avrebbe comunque la meglio grazie ad un maggior numero di vittorie ottenute nell’arco della stagione (al ...

