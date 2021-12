Voilley | serie A1 femminile | 10° giornata Chieri soffre ma sbanca Bergamo | 1-3 e quarto posto in classifica

Leggi su oasport

(Di sabato 4 dicembre 2021) Un successo che vale ilprovvisorio quello che la Reale Mutua Feneraottiene sul campo di ungeneroso ma poco concreto nei momenti decisivi del match. Le piemontesi si impongono 3-1 e fanno un salto in alto inpassando in un colpo solo dal settimo alin attesa delle sfide di domani. Le lombarde, invece, si ritrovano con un pugno di mosche in mano dopo aver assaporato il gusto della vittoria nel terzo set quando si sono viste annullare dalle rivali ben 5 set point. Villani migliore in campo e decisiva per il successo della squadra ospite, dove la top scorer però è stata Cazaute. Parte fortissimo la squadra di casa che entra in campo con la giusta determinazione e distanzia da subito le rivali che commettono qualche ...