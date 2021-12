Risultati e classifica Serie A live | Milan facile | Inter devastante | ora Napoli-Atalanta

Advertising

Luigi733690531 : RT @Napoli_Report: #Politano a @DAZN_IT: “Come si raggiunge la felicità di cui parla #Spalletti? Vincendo la partita di questa sera: è una… - sportli26181512 : Premier League, risultati 15^ giornata: cade il Chelsea. City capolista: La squadra di Guardiola approfitta della s… - Salvato95551627 : RT @Napoli_Report: #Politano a @DAZN_IT: “Come si raggiunge la felicità di cui parla #Spalletti? Vincendo la partita di questa sera: è una… - Napoli_Report : #Politano a @DAZN_IT: “Come si raggiunge la felicità di cui parla #Spalletti? Vincendo la partita di questa sera: è… - gilnar76 : Risultati e classifica Serie A LIVE: l’Inter travolge la Roma all’Olimpico #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati classifica

Roma - Inter 0 - 3, rivivi la direttaCalha apre da corner, Roma inerme Mourinho alla fine sceglie Shomurodov e Zaniolo davanti in assenza di Abraham, nell'Inter D'Ambrosio ...Nel match delle 18 all'Olimpico Roma ko contro l'Inter 0 - 3 . Nerazzurri avanti con Calhanoglu al 15'. Raddoppio di Dzeko al 24', e terzo gol di Dumfries al 39'. La squadra ...Sergio Floccari, ex attaccante, ai microfoni di DAZN nel pre gara di Napoli-Atalanta si è espresso sulla scelta di Spalletti di adottare la difesa a 3: “Ormai nel calcio i moduli sono fluidi. I ...“Non so se sia la gara più bella della stagione, anche altre volte abbiamo giocato bene -aggiunge Inzaghi ai microfoni di Dazn-. Affrontavamo una Roma che aveva perso solo il derby in casa, abbiamo ta ...