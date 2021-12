Eitan rientra in Italia: rapito dal nonno per 84 giorni, ora torna dov’è cresciuto (Di sabato 4 dicembre 2021) Eitan, unico supersite della strage del Mottarone torna in Italia dopo che la Corte Suprema israeliana ha rigettato il ricorso del nonno per riportarlo in Israele. Il 25 ottobre scorso il tribunale di Tel Aviv aveva deciso che Eitan, il bambino di sette anni sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, sarebbe dovuto ritornare in Italia dalla zia paterna. Eitan infatti era stato sequestrato dal nonno, caricato su un aereo e fatto arrivare in Israele a inizio settembre. POTREBBE INTERESSARTI: Noto, morto il 17enne ferito alla testa: maxi blitz dei carabinieri Eitan e suo nonno materno (fonte: Twitter)Schmuel Peleg, il nonno 63enne del piccolo Eitan ... Leggi su ck12 (Di sabato 4 dicembre 2021), unico supersite della strage del Mottaroneindopo che la Corte Suprema israeliana ha rigettato il ricorso delper riportarlo in Israele. Il 25 ottobre scorso il tribunale di Tel Aviv aveva deciso che, il bambino di sette anni sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, sarebbe dovuto rire indalla zia paterna.infatti era stato sequestrato dal, caricato su un aereo e fatto arrivare in Israele a inizio settembre. POTREBBE INTERESSARTI: Noto, morto il 17enne ferito alla testa: maxi blitz dei carabinierie suomaterno (fonte: Twitter)Schmuel Peleg, il63enne del piccolo...

