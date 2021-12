“Che papera…”: Roma-Inter, l’errore fa infuriare i tifosi (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma-Inter, tifosi scatenati sui social. La rete di Calhanoglu fa infuriare i giallorossi: la papera di Rui Patricio fa scoppiare il caos. Roma-Inter è ferma sullo 0-3. La squadra di Simone Inzaghi è avanti nel risultato grazie alla rete di Hakan Calhanoglu che ha portato i suoi in vantaggio al minuto 15, al gol dell’ex Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 4 dicembre 2021)scatenati sui social. La rete di Calhanoglu fai giallorossi: la papera di Rui Patricio fa scoppiare il caos.è ferma sullo 0-3. La squadra di Simone Inzaghi è avanti nel risultato grazie alla rete di Hakan Calhanoglu che ha portato i suoi in vantaggio al minuto 15, al gol dell’ex Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

CinqueDueCinque : @corsaroll @OfficialASRoma @Inter @acmilan Ma tu dovresti intendertene di calcio? Una papera simile da parte di un… - Febo25120417 : Rui Patricio è stato capace di far diventare Calhanoglu un Dio con la papera che ha fatto però per il tifoso medio… - ExiledRomanista : Abbiamo deciso di lasciare a loro il pallino puntando sulle transizioni. e fin qui ci può pure stare (anche se i 5t… - 1vitadamediano : @ilgiovanemassi Al netto della papera di Rui Patricio, è chiaro che se hai qualità, prima o poi un gol a una Roma c… - cartavelata : Aspettando la papera del nostro portiere perché dopo i cleansheet pensate seriamente che stasera non sfoderi la parata laser? ?? #RomaInter -

