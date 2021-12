Pallotta: «I Friedkin sono sempre in silenzio? Non si fa così, bisogna parlare» (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’ex presidente della Roma, James Pallotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’AdnKronos commentando l’operato dei nuovi proprietari del club giallorosso, i Friedkin. Sbagliano a non parlare, ha dichiarato. bisogna parlare, non restare in silenzio. “sono sempre in silenzio? Non va bene, bisogna parlare, non si fa così”. L’ex patron giallorosso ha anche ironizzato sulla stagione in corso. Le cose non stanno andando bene, ha dichiarato, ipotizzando che la colpa venga data comunque a lui per quanto fatto in passato. “Le cose non vanno bene, ma diranno che sarà sempre colpa mia, è così no?”. Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’ex presidente della Roma, James, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’AdnKronos commentando l’operato dei nuovi proprietari del club giallorosso, i. Sbagliano a non, ha dichiarato., non restare in. “in? Non va bene,, non si fa”. L’ex patron giallorosso ha anche ironizzato sulla stagione in corso. Le cose non stanno andando bene, ha dichiarato, ipotizzando che la colpa venga data comunque a lui per quanto fatto in passato. “Le cose non vanno bene, ma diranno che saràcolpa mia, èno?”. Se vuoi essereaggiornato seguici su ...

