Matteo Bassetti, l’annuncio choc in diretta Tv: “La pagherete” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Fino "a cinquanta chiamate dai No vax in una notte", ma "pagheranno tutti" perché alla procura di Genova ci sono "alti fascicoli con i numeri di telefono di tutti". All'indomani del blitz della Digos che ha portato a perquisizioni in tutta Italia, a raccontare le minacce subite è Matteo Basssetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova. Intervenendo ad Agorà su Rai Tre, denuncia: "Questo clima di odio è fomentato da alcuni giornalisti, che hanno come unico interesse quello di denigrare chi propone vaccini". Tutto è iniziato, ha ricordato, "con la pubblicazione del mio numero di telefono, il 29 agosto 2021, su una chat di Telegram: quella notte ho ricevuto una cinquantina di telefonate e da lì in poi le minacce sono continuate", fino alle urla sotto casa. "Ancora c'è chi si diverte nel pieno della notte a chiamare, dicendo ogni ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 3 dicembre 2021) Fino "a cinquanta chiamate dai No vax in una notte", ma "pagheranno tutti" perché alla procura di Genova ci sono "alti fascicoli con i numeri di telefono di tutti". All'indomani del blitz della Digos che ha portato a perquisizioni in tutta Italia, a raccontare le minacce subite èBasssetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova. Intervenendo ad Agorà su Rai Tre, denuncia: "Questo clima di odio è fomentato da alcuni giornalisti, che hanno come unico interesse quello di denigrare chi propone vaccini". Tutto è iniziato, ha ricordato, "con la pubblicazione del mio numero di telefono, il 29 agosto 2021, su una chat di Telegram: quella notte ho ricevuto una cinquantina di telefonate e da lì in poi le minacce sono continuate", fino alle urla sotto casa. "Ancora c'è chi si diverte nel pieno della notte a chiamare, dicendo ogni ...

Advertising

Domsca20x : RT @luigivanti: Matteo Bassetti afferma che in California c'è il 100% di vaccinati, nessuno usa più la mascherina, nessun contagio. Maurizi… - valezuppina : RT @luigivanti: Matteo Bassetti afferma che in California c'è il 100% di vaccinati, nessuno usa più la mascherina, nessun contagio. Maurizi… - ZanonDamiano1 : RT @luigivanti: Matteo Bassetti afferma che in California c'è il 100% di vaccinati, nessuno usa più la mascherina, nessun contagio. Maurizi… - sabribri1977 : RT @luigivanti: Matteo Bassetti afferma che in California c'è il 100% di vaccinati, nessuno usa più la mascherina, nessun contagio. Maurizi… - DiPint3 : RT @luigivanti: Matteo Bassetti afferma che in California c'è il 100% di vaccinati, nessuno usa più la mascherina, nessun contagio. Maurizi… -