Minacce dei no-Vax a Bonaccini: diffusi su Telegram il numero di telefono e l’indirizzo del presidente emiliano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Stefano Bonaccini ha ricevuto Minacce dai no-Vax sulla chat Telegram Basta Dittatura – proteste. Ad apprenderlo è l’Agi da fonti del gruppo. Il numero di telefono e l’indirizzo di casa del presidente dell’Emilia Romagna sono stati resi pubblici: “Andatelo a prendere”, scrive qualcuno che fa parte del gruppo che organizza manifestazioni No Green pass. Appartenenti L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Stefanoha ricevutodai no-Vax sulla chatBasta Dittatura – proteste. Ad apprenderlo è l’Agi da fonti del gruppo. Ildidi casa deldell’Emilia Romagna sono stati resi pubblici: “Andatelo a prendere”, scrive qualcuno che fa parte del gruppo che organizza manifestazioni No Green pass. Appartenenti L'articolo proviene da Inews.it.

