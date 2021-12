GF Vip, la domanda di Katia su Biagio: “E’ normale o è gay?” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Katia Ricciarelli continua a far discutere per le sue affermazioni all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Al pubblico del reality non è sfuggita la domanda fatta da Katia a proposito del nuovo entrato Biagio D’Anelli: “Ma Biagio è normale o è gay?”, ha chiesto in maniera molto diretta. Katia Ricciarelli e i suoi scivoloni sono ormai un motivo ricorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip. Più volte Katia si è lasciata andare a qualche affermazione decisamente discutibile, prontamente difesa però da Alfonso Signorini, che ha ribadito la linea guida di quest’anno al GF Vip: non condannare qualsiasi parola pronunciata, ma valutare l’intenzionalità dell’offesa. Ai telespettatori della diretta del GF Vip, però, non è ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 2 dicembre 2021)Ricciarelli continua a far discutere per le sue affermazioni all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Al pubblico del reality non è sfuggita lafatta daa proposito del nuovo entratoD’Anelli: “Mao è?”, ha chiesto in maniera molto diretta.Ricciarelli e i suoi scivoloni sono ormai un motivo ricorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip. Più voltesi è lasciata andare a qualche affermazione decisamente discutibile, prontamente difesa però da Alfonso Signorini, che ha ribadito la linea guida di quest’anno al GF Vip: non condannare qualsiasi parola pronunciata, ma valutare l’intenzionalità dell’offesa. Ai telespettatori della diretta del GF Vip, però, non è ...

