Ultime Notizie Roma del 01-12-2021 ore 19:10 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera da redazione in studio Giuliano Ferrigno con la variante omicron sempre più diffusa l’idea di rendere il vaccino obbligatorio si fa strada perché paese Aprea quest’ipotesi altri si sono portati avanti ad esempio prevista una multa di €100 al mese per le persone con più di 60 anni che rifiutino di vaccinarsi contro il clan la misura è stata annunciata dal primo ministro per incentivare la popolazione immunizzarsi contro il virus in Austria il download e lunedì 22 novembre dal primo febbraio 2022 sarà obbligatorio il vaccino in Germania pronta a varare una nuova stretta sulle misure scienze si è detto favorevole alla vaccinazione obbligatoria il prossimo cancelliere tedesco hai messo la sua posizione nel corso della vertice quella cancellare uscente Anche la Merkel Ei presidenti dei Lander tedeschi ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 dicembre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera da redazione in studio Giuliano Ferrigno con la variante omicron sempre più diffusa l’idea di rendere il vaccino obbligatorio si fa strada perché paese Aprea quest’ipotesi altri si sono portati avanti ad esempio prevista una multa di €100 al mese per le persone con più di 60 anni che rifiutino di vaccinarsi contro il clan la misura è stata annunciata dal primo ministro per incentivare la popolazione immunizzarsi contro il virus in Austria il download e lunedì 22 novembre dal primo febbraio 2022 sarà obbligatorio il vaccino in Germania pronta a varare una nuova stretta sulle misure scienze si è detto favorevole alla vaccinazione obbligatoria il prossimo cancelliere tedesco hai messo la sua posizione nel corso della vertice quella cancellare uscente Anche la Merkel Ei presidenti dei Lander tedeschi ...

