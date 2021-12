Scuola, il 70% dei bambini in Dad è under 12. L’appello dei presidi: «Vaccinate i vostri figli appena possibile» (Di mercoledì 1 dicembre 2021) I presidi lanciano un appello per vaccinare gli studenti contro il Coronavirus. Il comitato tecnico scientifico dell’Aifa – l’Agenzia italiana del farmaco – si esprimerà a breve sulla possibilità di inoculare la dose ai bambini fino agli 11 anni, e, mentre il governo fa le giravolte sulla didattica a distanza e la gestione della quarantena, i dirigenti scolastici si mostrano preoccupati. «Sul totale delle classi da remoto, il 60%-70% è alle elementari», ha detto Mario Rusconi, a capo dell’Associazione nazionale presidi di Roma. «L’invito che facciamo, ha detto – è di vaccinare i ragazzi dai 12 anni e, dopo l’atteso ok delle autorità scientifiche per le dosi ai più piccoli, anche i bambini dai 5 agli 11 anni. Con la vaccinazione di un buon numero di studenti alle superiori – ha spiegato Rusconi – le classi in Dad in ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ilanciano un appello per vaccinare gli studenti contro il Coronavirus. Il comitato tecnico scientifico dell’Aifa – l’Agenzia italiana del farmaco – si esprimerà a breve sulla possibilità di inoculare la dose aifino agli 11 anni, e, mentre il governo fa le giravolte sulla didattica a distanza e la gestione della quarantena, i dirigenti scolastici si mostrano preoccupati. «Sul totale delle classi da remoto, il 60%-70% è alle elementari», ha detto Mario Rusconi, a capo dell’Associazione nazionaledi Roma. «L’invito che facciamo, ha detto – è di vaccinare i ragazzi dai 12 anni e, dopo l’atteso ok delle autorità scientifiche per le dosi ai più piccoli, anche idai 5 agli 11 anni. Con la vaccinazione di un buon numero di studenti alle superiori – ha spiegato Rusconi – le classi in Dad in ...

