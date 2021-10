Ursula Bennardo fuori di senno | Il gesto contro di lei è vergognoso (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ursula Bennardo ha conosciuto la faccia peggiore della notorietà. Quella che ti fa apparire sui social e poi diventare oggetto di offese fino al punto di vedere attaccati i propri figli. La sua risposta è stata violentissima. Ursula-Bennardo-AltranotiziaE’ durata quattro anni la storia tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta. La loro relazione era nata negli studi di Uomini e Donne, sotto lo sguardo attento di Maria De Filippi. Una storia che, come tutte, ha vissuto i suoi alti e bassi, ma la coppia sembrava pronta al grande passo. Il matrimonio sembrava davvero lì. Ursula e Sossio insieme per la loro bellissima figlia Bianca. Lo stavano preparando, progettando da tempo. Poi è accaduto qualcosa che nessuno si aspettava. Una discussione più violenta delle ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 20 ottobre 2021)ha conosciuto la faccia peggiore della notorietà. Quella che ti fa apparire sui social e poi diventare oggetto di offese fino al punto di vedere attaccati i propri figli. La sua risposta è stata violentissima.-AltranotiziaE’ durata quattro anni la storia trae Sossio Aruta. La loro relazione era nata negli studi di Uomini e Donne, sotto lo sguardo attento di Maria De Filippi. Una storia che, come tutte, ha vissuto i suoi alti e bassi, ma la coppia sembrava pronta al grande passo. Il matrimonio sembrava davvero lì.e Sossio insieme per la loro bellissima figlia Bianca. Lo stavano preparando, progettando da tempo. Poi è accaduto qualcosa che nessuno si aspettava. Una discussione più violenta delle ...

