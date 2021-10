"Non diciamolo a nessuno". Miriana Trevisan e Nicola, notte di passione: Gf Vip, immagini esplicite | Guarda (Di mercoledì 20 ottobre 2021) "Facciamo un patto? Non lo diciamo a nessuno in casa ok?": Miriana Trevisan e Nicola Pisu si danno un bacio. Tutto avviene in gran segreto nella Love Boat. Ma la notizia, in poco tempo, fa il giro della Rete. "Poi se lo faranno vedere in puntata allora ok. Ovviamente loro chiederanno, ma teniamocelo per noi, almeno per adesso", confessa Miriana. Al Grande Fratello Vip da tempo sembra essere scoppiata una scintilla: Miriana, lo ricordiamo, è single (anche se, gira voce, di un ex di cui lei non vuole sentir parlare). Quindi l'ex ragazza di Non è la Rai potrebbe aver trovato l'uomo giusto. La casa è galeotta, si sa: lo scorso anno con Pretelli e la Salemi, prima ancora con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La storia si ripete. Miriana ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) "Facciamo un patto? Non lo diciamo ain casa ok?":Pisu si danno un bacio. Tutto avviene in gran segreto nella Love Boat. Ma la notizia, in poco tempo, fa il giro della Rete. "Poi se lo faranno vedere in puntata allora ok. Ovviamente loro chiederanno, ma teniamocelo per noi, almeno per adesso", confessa. Al Grande Fratello Vip da tempo sembra essere scoppiata una scintilla:, lo ricordiamo, è single (anche se, gira voce, di un ex di cui lei non vuole sentir parlare). Quindi l'ex ragazza di Non è la Rai potrebbe aver trovato l'uomo giusto. La casa è galeotta, si sa: lo scorso anno con Pretelli e la Salemi, prima ancora con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La storia si ripete....

Advertising

insopportabile : Perché poi rimane quella sensazione che a rispettare le regole per il bene collettivo si passa sempre un po' per fe… - paolovetriolo : @GiorgiaMeloni E anche oggi la colpa della sconfitta è di altri. Però decidetevi. O il fascismo non esiste e quindi… - Marco47730138 : @soralhellas @mirkonicolino @LGramellini Resta il fatto che ha stancato, non si può spargere odio in maniera fazios… - pvsassone : RT @MauroV1968: Diciamolo: @matteosalvinimi è un paradosso di Jourdain vivente. Che lui non lo sappia è logico (non possiamo pretendere tro… - zazoomblog : Miriana Trevisan e Nicola Pisu si sono baciati: “Non diciamolo a nessuno teniamo il segreto” - #Miriana #Trevisan… -