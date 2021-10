Il notebook Msi con il design firmato da Hiroshi Fujiwara

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Foto: Msi)Iler, musicista e produttore discografico giapponeseha collaborato con la firma taiwanese Msi per la realizzazione di uno specialein edizione limitata chiamato Creator Z16, che si può considerare come un ideale punto d’incontro tra il segmento del gaming e quello dello streetwear grazie a una linea accattivante e a un’ottima lista di specifiche hardware con piattaforma Intel i9 di 11esima generazione e gpu Nvidia GeForce Rtx. Il punto di partenza è infatti quello di abbinare prestazioni e stile così da passare dal gioco in multiplayer ad alta definizione e fluidità all’editing video o alla produzione musicale tramite un dispositivo dalricercato e distintivo. In questi anni...

Ultime Notizie dalla rete : notebook Msi

Wired.it

Creator Z16 Hiroshi Fujiwara di MSI è un portatile ideale per il gaming o per l'editing video più spinto, che pensa anche allo stile grazie alla collaborazione con Hiroshi Fujiwara ...Mentre Apple sta ancora riscuotendo i primi applausi per i nuovi Apple Silicon M1 Pro e M1 Max annunciati ieri, l'ormai "ex-partner" Intel prepara un debutto in grande stile per i processori Intel Cor ...