Zerocalcare: Sto impicciato e piaccio per questo. Anche su Netflix (Di martedì 19 ottobre 2021) Zerocalcare: «Io sono un tristone, piaccio a chi è impicciato come me» Il Secolo XIX, pagina 54, di Tiziana Leone. «Io di natura sono un tristone, ma visto che a Roma se sei così, sei l'ultimo anello della catena alimentare delle prepotenze, ci ho costruito intorno un'impalcatura di ironia, meglio essere il primo che si prende in giro, così blocchi gli altri». La filosofia di Zerocalcare, all'anagrafe Michele Rech, è tutta nella sua drammatica ironia, che esce dai fumetti nei quali è cresciuto e si fa serie per Netflix, Strappare lungo i bordi, disponibile dal 17 novembre. Interprete di sé stesso e di tutti i personaggi che lo circondano, dalle maestre di infanzia, alle amiche dell'adolescenza, ai potenziali "nemici" che ogni giorno attraversano la sua vita, piena di paure, ansie e paranoie, passata ...

