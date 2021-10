Sono aperti i preordini del mini frigo a forma di Xbox Series X (Di martedì 19 ottobre 2021) Ideato per gioco e comparso in occasione del lancio della nuova console, adesso il mini frigo firmato Xbox è pronto ad arrivare nelle case degli appassionati più veloci e fortunati che riusciranno ad accaparrarselo. La replica di Xbox Series X in versione piccolo congelatore da gaming è in preordine da oggi, solo in alcuni paesi, Italia inclusa. Nello specifico, da noi si potrà prenotare nel corso della giornata da Game Stop e Toynk al prezzo di 99 euro. “Il più potente e veloce mini frigo del mondo”, come l’ha ribattezzato Microsoft, è stato realizzato insieme a Ukonic e presenta led e superfici che ricalcano quelle di Xbox Series X. Può contenere fino a 12 lattine delle bevande preferite per accompagnare le sessioni di gioco, con due ... Leggi su wired (Di martedì 19 ottobre 2021) Ideato per gioco e comparso in occasione del lancio della nuova console, adesso ilfirmatoè pronto ad arrivare nelle case degli appassionati più veloci e fortunati che riusciranno ad accaparrarselo. La replica diX in versione piccolo congelatore da gaming è in preordine da oggi, solo in alcuni paesi, Italia inclusa. Nello specifico, da noi si potrà prenotare nel corso della giornata da Game Stop e Toynk al prezzo di 99 euro. “Il più potente e velocedel mondo”, come l’ha ribattezzato Microsoft, è stato realizzato insieme a Ukonic e presenta led e superfici che ricalcano quelle diX. Può contenere fino a 12 lattine delle bevande preferite per accompagnare le sessioni di gioco, con due ...

