Sicurezza COVID-19 nelle scuole: un diritto per gli studenti, un dovere per le autorità sanitarie (Di martedì 19 ottobre 2021) Alla luce di studi ed evidenze internazionali sull’andamento epidemiologico COVID-19 in età pediatrica in seguito alla riapertura delle scuole, sull’impatto dell’infezione sulla salute dei bambini e sugli effetti della longCOVID, viste le annose carenze strutturali delle scuole italiane, riteniamo gli attuali protocolli di Sicurezza incompleti perché presentano un limitato riferimento al contagio via aerosol, deroghe al distanziamento e inadeguate indicazioni sulla qualità dell’aria dell’ambiente scolastico (ventilazione, tempi di esposizione, mitigazione di attività respiratorie molto emissive, sovrannumerosità delle classi, …) misure fondamentali per il contrasto al contagio di infezioni per vie aeree qual è quello del COVID 19, come finalmente certificato dall’ OMS, dall’ECDC ed ... Leggi su tpi (Di martedì 19 ottobre 2021) Alla luce di studi ed evidenze internazionali sull’andamento epidemiologico-19 in età pediatrica in seguito alla riapertura delle, sull’impatto dell’infezione sulla salute dei bambini e sugli effetti della long, viste le annose carenze strutturali delleitaliane, riteniamo gli attuali protocolli diincompleti perché presentano un limitato riferimento al contagio via aerosol, deroghe al distanziamento e inadeguate indicazioni sulla qualità dell’aria dell’ambiente scolastico (ventilazione, tempi di esposizione, mitigazione di attività respiratorie molto emissive, sovrannumerosità delle classi, …) misure fondamentali per il contrasto al contagio di infezioni per vie aeree qual è quello del19, come finalmente certificato dall’ OMS, dall’ECDC ed ...

Advertising

ladyonorato : Comunque la si pensi, se non avessimo avuto vagonate di menzogne su efficacia e sicurezza dei vaccini Covid con sis… - SimoneCosimi : Non capisco. Durante l'emergenza il problema essenziale era, dopo la salute, il lavoro: fateci lavorare, i lockdown… - AmorosoOF : Si ricorda che, causa emergenza Covid-19, al fine di gestire gli eventi in sicurezza, sarà possibile accedere al fi… - leone52641 : RT @chrisAlkatrAzz: Lettera aperta alle istituzioni per segnalare il problema della sicurezza nelle scuole relative alle misure ritenute in… - VAncilotti : RT @ideascuola: LETTERA APERTA ALLE ISTITUZIONI Sicurezza COVID-19 nelle scuole: un diritto per gli studenti, un dovere per le autorità san… -